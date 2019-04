Qmusic-dj Heidi Van Tielen start de ochtend in chocoladeatelier Schelderode Didier Verbaere

02 april 2019

09u51 0 Merelbeke Qmusic-dj Heidi Van Tielen startte de ochtend om 7 uur in het chocolade-atelier De Chocolade Gieterij in Schelderode. Daar goot ze live op de radio een grote paashaas en nam ze even de job over van chocolatier Mieke Coucke.

Het Qmusic ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen proberen uit te vissen waar hun luisteraars mee bezig zijn tijdens hun ochtendshow. En dus trekt Heidi al enkele maanden op pad om het beroep van een luisteraar live mee te maken en over te nemen in de rubriek Heidi@interim.

Dinsdagochtend viel ze binnen in De Chocolade Gieterij in Schelderode. “Ik ben al jaren fan van Qmusic en luister reeds sinds Sven Ornelis de ochtend presenteerde. Het was dan ook een leuke verrassing toen ze me vroegen of ze mochten langskomen”, zegt Mieke Coucke. Deze ochtend om 7 uur gonsde het reeds van de bedrijvigheid in het atelier. Chocoladebaden en molens draaiden er op volle toeren en haar internationaal team van chocolatiers was druk bezig met het maken van eieren en figuurtjes met het oog op Pasen binnen twee weken.

Heide stak de handen uit de mouwen en vertelde haar ervaringen live in de uitzending. “Ik ben werkelijk omsingeld door chocolade en de geur in het atelier is om te watertanden. het is verleidelijk om onder de chocolade waterval te gaan hangen. Dit is vast en zeker de lekkerste opdracht ooit”, lachte Heide terwijl ze enkele figuren draaide. Vrijdag wordt onder de luisteraars ook een reusachtig paasei van wel drie kilo verloot. Luisteren is de boodschap dus.