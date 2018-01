Protest tegen afschaffing Conversatiewegel 25 januari 2018

02u47 0

De gemeente Merelbeke en de Deputatie van de Provincie hadden een procedure moeten starten om de Conversatiewegel, een buurtweg tussen de Kloosterstraat en de rotonde aan de Mijleekstraat, af te schaffen. Tijdens het openbaar onderzoek dienden enkele omwonenden bezwaar in tegen die afschaffing. Op de gemeenteraad veranderde het gemeentebestuur het geweer van schouder en het zal nu bezwaar indienen tegen de afschaffing. "De afschaffing komt er op vraag van een particulier en is bedoeld om een deel van het perceel dure bouwgrond in een residentiële wijk te bebouwen. Een gemiste kans om er een groene buffer aan te leggen in de wijk als doorsteek naar speelpark 't Schrijverke via avontuurlijke trage wegen", aldus raadslid Frank Monsecour (Groen). Raadslid Rik De Vis (N-VA) vroeg de verdaging van het punt en eerst een compromis te zoeken met de bouwheer en de bezwaren van de omwonenden. Schepen Bertrand Vrijens (Sp.a) volgde de oppositie in de argumenten.





"We laten de Deputatie weten dat het schattingsverslag ontbrak in het dossier en we dus niet akkoord gaan met de afschaffing. We willen ook het overleg met de omwonenden een kans geven en opnieuw rond de tafel gaan zitten", aldus Vrijens. (DVL)