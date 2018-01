Proevertjes op toeristische infodag Oost-Vlaanderen 24 januari 2018

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseert op zaterdag 24 februari zijn 16de Infodag Groepen in de Gemeentehallen van Merelbeke. Voortaan kan je er proeven van streekproducten.

"Tijdens de infodag worden aanbieders, verenigingen en potentiële deelnemers samengebracht. De infodag is zo de 'hoogdag' van de promotie voor het provinciale groepsaanbod", zegt gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Eddy Couckuyt. Op de beurs vind je 95 standhouders waaronder ook private ondernemers zoals rederijen, streekproducenten en gidsenorganisaties. "Het aanbod is gevarieerd: boottochten, begeleide wandelingen, fietstochten, museumbezoekjes, teambuildingsactiviteiten, busrondritten, brouwerijbezoeken, bedrijfsbezoeken en groepsverblijven. Dit jaar valt er nog heel wat extra te beleven. Je kan er bijvoorbeeld ook genieten van streekproducten. Bovendien zorgen kookdemonstraties, van Breydel en de Kollebloem, en verschillende sprekers voor extra animo op de beurs", zegt Stijn Vandeplas van de provincie. Een ticket voor de beurs kost 3 euro in voorverkoop en 5 euro ter plaatse. In ruil krijg je een consumptiebon van 2 euro. De Gemeentehallen vind je aan de Kloosterstraat. Met Merelbeke als uitvalsbasis kan men een beursbezoek combineren met een begeleide ontdekkingstocht in de regio Scheldeland. Inschrijven kan tot 8 februari. Info op www.infodaggroepen.be. (DVL)