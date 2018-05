Politici willen werk maken van propere verkiezingscampagne 24 mei 2018

De politieke fracties uit Merelbeke gaan voor een sobere en propere verkiezingscampagne vanaf 1 juni. "We willen de uitstoot van CO2 verminderen met 40 procent tegen 2030. Met die doelstelling in gedachte willen we een propere campagne voeren met minder papier. Door de technologische revolutie van de laatste jaren zal er hoe dan ook op een andere manier campagne gevoerd worden. Maar we willen niemand uitsluiten van informatie, want niet iedereen surft op de digitale snelweg", weet gemeenteraadsvoorzitter Luc Van Huffel (Open Vld).





Sp.a en CD&V scharen zich net als oppositiepartijen Groen en N-VA achter het idee. Zo engageert elke partij zich om slechts 25 verkiezingsborden te plaatsen. Elk bord mag maximum 3 vierkante meter groot zijn.





"Aanhangwagens en mobiele installatie worden geweerd en er wordt geen campagne gevoerd aan schoolpoorten. Bij flyeracties staan kandidaten of partijen in voor de opkuis achteraf. Enkel de raamborden behouden we. Net als de 13 gemeentelijke borden op de openbare weg", aldus Van Huffel. Stefaan Van Hecke (Groen) zag liefst alle borden afgeschaft, maar noemt het een eerste stap in de goeie richting. (DVL)