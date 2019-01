Plaats bezoek aan nieuw Cultuurcafé Didier Verbaere

03 januari 2019

De gemeente Merelbeke organiseert een plaats bezoek aan het nieuwe cultuurcafé in aanbouw voor toekomstige uitbaters of geïnteresseerden. “Wie nog met een aantal praktische vragen zit of met eigen ogen wil zien hoe het cultuurcafé er effectief zal uitzien kan deelnemen op woensdag 9 januari om 14 uur. Afspraak aan de ingang van de werf van het Cultuurhuis aan het politiekantoor”, zegt Michaël Pector van de gemeente. Info 09/210.32.14.