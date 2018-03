Peugeot gestolen, sleutels liggen nog in huis 01 maart 2018

In de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke heeft Vanessa gisterenochtend een zeer onaangename verrassing gekregen. Haar auto, een Peugeot 208 GT Line, was verdwenen. "Ik ben gisteren (dinsdag, red.) rond 23 uur thuis gekomen van mijn werk, toen ik deze ochtend naar de dokter wou gaan was mijn wagen verdwenen. Het vreemde is dat mijn reservesleutel nog thuis ligt, en mijn gewone sleutel ook. Dus ik heb geen idee hoe ze dat gedaan hebben." De politie van Rhode-Schelde is op de hoogte van de diefstal en is een onderzoek gestart. Wie tips heeft of de wagen van Vanessa heeft gezien, mag altijd bellen op het nummer 09/363.71.71, of via het e-loket van de politie. (DJG)