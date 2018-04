Over twee rijstroken op E40 13 april 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vandaag, vrijdag, met de afbraak van de oude brug aan de E40 in Merelbeke. Om deze klus veilig te laten verlopen, wordt rond de middag de rechterrijstrook van de E40 richting Brussel ingenomen. Het verkeer richting Brussel rijdt dan over twee rijstroken. Om de hinder te beperken, werkt de aannemer elke dag tussen 9 uur en 16 uur op het afgesloten rijvak richting Brussel. Zo wordt de ochtend- en avondspits zoveel mogelijk ontzien, buiten die uren kan het verkeer over drie versmalde rijstroken. Voor het verkeer richting kust verandert niets, daar blijven drie versmalde rijstroken beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur aan de werfzone in beide richtingen. Deze werken duren maximaal één week. Er wordt ook tijdens het weekend gewerkt. (DVL)