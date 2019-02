Ouders verongelukte Bram (15) schenken centen van zijn laatste vakantiejob aan dierenopvangcentrum Didier Verbaere

19 februari 2019

13u55 0 Merelbeke De ouders van Bram Bogaert (15) hebben de centen van zijn laatste vakantiejob geschonken aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Merelbeke. Bram kwam afgelopen zomer op 26 augustus om het leven na een De ouders van Bram Bogaert (15) hebben de centen van zijn laatste vakantiejob geschonken aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Merelbeke. Bram kwam afgelopen zomer op 26 augustus om het leven na een tragisch ongeval met zijn buggy.

Meteen na zijn overlijden beslisten zijn ouders om zijn organen weg te schenken en op die manier nog vier mensenlevens te redden. Ook zijn spaarcenten en de opbrengst van een collectebus op de uitvaart ging naar het goeie doel. Dierenasiel Animal Trust Melle kreeg vorig jaar reeds 2.914 euro op haar rekening. Bram was een echte dierenvriend en ging vaak wandelen met achtergelaten honden van het asiel in Gent. Mama Annick beloofde toen ook om de centen van Bram’s laatste vakantiejob, in het VOC van Merelbeke, aan het centrum te doneren.

“Die 350 euro was zijn verdienste van zijn allereerste en jammer genoeg enige vakantiejob. Bram was een ongelooflijke grote dierenvriend, had zelf honden en kippen en kwam heel regelmatig bij ons langs. Nogmaals onze oprechte deelneming bij dit grote verlies en bedankt voor de gulle donatie”, klinkt het bij het VOC Merelbeke.