Ouders geloven sterk in overstap van basisschool De Linde naar Daltononderwijs Didier Verbaere

20 november 2018

18u12 0 Merelbeke Basisschool De Linde van het GO! op de Gaversesteenweg in Merelbeke wordt vanaf 1 september een Daltonschool. De omschakeling naar het methodeonderwijs werd dinsdag officieel gevierd op de campus van de school. “Heel veel promotie zullen we niet nodig hebben, want zowat alle ouders van onze 150 leerlingen geloven er sterk in en stappen mee in het verhaal”, zegt directrice Inge Thomas.

Daltononderwijs bestaat sinds 1905. “De kinderen werken volgens dag- en weekdoelstellingen. Ze maken hun eigen planning en keuzes en leren zo zelfstandiger werken en knopen door te hakken. Ze staan elke dag voor uitdagingen en kunnen elkaar daarin helpen en motiveren”, legt directrice Inge Thomas uit. Klassen worden heringericht tot leefgroepen waar de kinderen individueel of in groep aan taken kunnen werken. Maar Dalton volgt ook de gewone leerplannen. Dus op het einde van een schooljaar moeten de leerlingen de stof onder de knie hebben.

Overgangsjaar

Afgelopen maanden waren er heel wat info-avonden omtrent de omvorming van De Linde. “Ik sta sterk achter dit verhaal. Zelf was ik leerling op de Floraschool waar we heel veel vrijheid hadden om te leren, maar ook om te spelen. Het kan alleen maar ten goede komen van de kinderen”, getuigde schepen Egbert Lachaert (Open Vld) en papa van Aaron die in het 3de leerjaar op de school zit.

“Benieuwd of ik nu een zwart-geel gestreept pakje moet aantrekken”, lacht Aaron, verwijzend naar het gevangenisplunje van de Daltons in de Lucky Luke-stripreeks.

Dinsdag droegen heel wat kinderen vooral blauw naar aanleiding van Kinderrechtendag. “De Linde was reeds officieel erkend als kinderrechtenschool en gaat nu nog een stap verder. Dit schooljaar is een overgangsjaar waarin we al principes van het Daltononderwijs gebruiken. De ouders zijn enthousiast en al heel wat vrijwilligers gaven zich op als ambassadeurs en kritische vrienden om de overgang vlot te laten verlopen. Vanaf 1 september zijn alle kinderen, van 2,5 tot 12 jaar oud, welkom”, besluit de directrice. Tijdens de voorstelling van het nieuwe systeem werd een flashmob gehouden en het nieuwe uithangbord onthuld. Alle info op www.daltonmerelbeke.be.