Oud wielrenner Lucien D'Haene overleden

02 januari 2019

Oud wielrenner Lucien D’Haene uit Merelbeke is op 1 januari overleden in het Woon en Zorgcentrum Het Lindeken. De stichter van de gelijknamige fietsenzaak was op 19 oktober 89 geworden. Twee jaar geleden vierde hij nog de 60ste huwelijksverjaardag met zijn geliefde Gerarda Kesteleyn (85). Zij overleed in 2017. Samen hadden ze vier kinderen, acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Het koppel huwde in putje winter op 28 december 1956 omdat Lucien als profwielrenner de hele zomer op pad was. Hij richtte in die periode ook een succesvolle fietsenzaak op die vandaag nog steeds floreert. “We hadden toen een drukke agenda en waren al 25 en 23 jaar oud en wilden kinderen. Dus huwden we tussen Kerst en Nieuwjaar”, lachte Lucien bij de viering van zijn diamanen bruiloft. Na zijn carrière in het peloton bouwde hij zijn fietsenzaak verder uit.

Op dinsdag 8 januari wordt afscheid genomen in de parochiekerk Sint Pietersbanden in Merelbeke om 11 uur.