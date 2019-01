Oud profwielrenner Lucien D’Haene (89) wordt dinsdag begraven Didier Verbaere

06 januari 2019

13u08 0 “Papa reed op zijn fiets tot zijn 83ste” Kinderen van Lucien Merelbeke Lucien D’Haene wordt dinsdag in Merelbeke begraven. De oud wielrenner was prof ten tijde van Briek Schotte en Rik Van Steenberge maar hing zijn fiets vroegtijdig aan de haak om voor zijn zieke moeder en vijf broers en zussen te zorgen. Hij bouwde in Merelbeke ook een succesvolle fietsenzaak uit die nu door zijn kinderen wordt gerund.

Lucien D’Haene was een volksmens die werd geboren op 19 oktober 1929 als de oudste in een gezin van zes kinderen in een crisisjaar en een toen verpauperde armenwijk op Kwenenbos. Zijn ouders hadden het niet breed als fabrieksarbeidster en seizoenswerker. Het huisje was klein en pover. Water haalden ze aan de gemeenschappelijke pomp op de koer. Drank, plezier en dansen in de lokale cafés zorgden voor het enige vertier in het grauwe bestaan van de lokale mensen. Al ging er af en toe ook wel eens een vuist door de lucht. Op 14-jarige leeftijd moest Lucien al aan de slag bij een boer om te helpen om brood op de plank te krijgen.

Wielrenner

“Toen men mij vroeg in mijn kinderjaren, wat ik later wou worden als ik groot was, moest ik niet lang nadenken. Ik wou koersen en fietsen maken, schreef de jonge Lucien in zijn toenmalige dagboeken. Wielrennen zat ook wat in de familie want één van de nonkels in de familie werd tweemaal snelheidskampioen van België en klopte zelfs legende Poeske Jef Scherens. Na de oorlogsjaren kon Lucien aan de slag bij het metserbedrijf van zijn grootvader. De zaken floreerden, want half Merelbeke lag in puin gebombardeerd. “De opbrengst van mijn werk mocht ik van mijn moeder opsparen. Zo kocht ik mijn eerste tweedehands koersfiets voor 300 frank. De gelukkigste dag van mijn leven”, schreef Lucien neer.

In maart 1946 reed hij zijn eerste wedstrijd bij de nieuwelingen in Bottelare. Hij werd er derde. Zijn eerste jaar trad hij aan in 52 wedstrijden en behaalde 2 overwinningen. In Kalken reed hij na een platte band toen zelfs een hele ronde op een damesfiets in de wedstrijd. “Ons pa reed heel regelmatig, won af en toe een wedstrijd en stond steeds in de top tien. Maar hij zorgde vooral voor een golf van trots en plezier in de wijk Kwenenbos. Er werd een supportersclub opgericht voor ‘coureurken D’Haene’ en er werd steeds veel gedronken op winst of verlies van hun renner”, lacht zoon Eric.

Beroepsrenner

In 1951 maakte hij de overstap naar de beroepsrenners en reed als knecht voor de ploeg Groene Leeuw van Berten De Kimpe. Het wad de tijd van ronkende namen als Rik Van Steenberge, Briek Schotte, Fred De Bruyne en Rik Van Looy. “Ons pa had een echte Flandrien mentaliteit. Hij kon kilometers lang op kop van een peloton beuken tegen de wind en won zo ook een paar koersen door gewoon weg te rijden. Op die manier verloor Rik Van Looy zelfs de Ronde van België tegen Henri Van Kerckhove. Alleen vond hij het jammer dat de kopmannen altijd met de eer gingen lopen en de knechten, ook financieel, vaak vergeten werden. Dus kluste hij hier op Kwenenbos bij als fietsenmaker in een stalletje achter het huis. Uiteindelijk zou hij slechts 8 jaar wielrenner blijven. Toen zijn moeder ziek werd (ze leed aan MS) en zijn vader door een alcoholprobleem niet voor zijn gezin zorgde, hing pa zijn fiets aan de haak en bouwde zijn fietsenzaak verder uit. Zijn jongste broer was toen nog maar 8 jaar dus er moest gewerkt worden”, vertelt zoon Erwin.

Tot zijn 83ste op de fiets

Ondertussen was hij ook gehuwd met Gerarda Kesteleyn (85). Zij overleed in 2017. Samen hadden ze vier kinderen, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Zijn doorzettingsvermogen op de fiets, legde hem ook in zijn zaak geen windeieren. Een klein stalletje werd een atelier en later een moderne winkel. In de jaren ’90 zette hij een stap opzij en liet de zaak verder runnen door zijn kinderen Johan, Marleen en Eric.

“Hij is altijd een volksmens gebleven die urenlang kon vertellen over zijn leven als wielrenner. Ondanks de miskenning als ‘maar knecht’ was hij niet verbitterd over het wielrennen. Integendeel. Hij bleef als liefhebber rijden tot zijn 83ste en reed onder meer zes keer Parijs Roubaix, De Ronde Van Vlaanderen, Luik Bastenaken Luik en de Amstel Gold Race. Hij was 50 jaar aangesloten bij de Belgische Wielerbond en was ook stichtend lid van het Feest en Sportcomité op Kwenenbos hier”, zegt zoon Erwin.

“Toen ons ma begon te sukkelen met haar gezondheid en naar het rusthuis verhuisde, zette hij zijn eigen vrijheid op kant en ging bij haar intrekken zodat ze samen konden zijn. Ze hebben er samen hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Toen ze overleed in september 2017 heeft hij wel een kleine krak gekregen. Uiteindelijk is hij vredig ingeslapen als een gelukkig man”, besluit Erwin. Op dinsdag 8 januari wordt afscheid genomen in de parochiekerk Sint Pietersbanden in Merelbeke om 11 uur.