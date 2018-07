Opnieuw merels besmet met dodelijk virus JURGEN EECKHOUT

16 juli 2018

De laatste weken zijn er opnieuw een tiental zieke merels binnengebracht in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Merelbeke. Volgens verantwoordelijke Nick De Meulemeester zijn de vogels opnieuw besmet met het usutuvirus, een uiterst dodelijke ziekte voor merels, maar ongevaarlijk voor de mens. De beestjes vertonen apathisch gedrag en zijn gemakkelijk te benaderen. Ze vliegen niet of slechts onbeholpen weg, zijn erg verzwakt en mager. In 95 procent van de gevallen overleven ze de ziekte niet. De vogels die wel overleven, worden immuun. Een jaar geleden raakten ook al een groot aantal vogels besmet met usutu. In juli ving het VOC 150 merels op, waarvan er zeker vijftig de ziekte hadden opgelopen. Voorlopig lijkt enkel de regio rond Gent getroffen. Bij Natuurpunt heeft men alvast geen weet van een uitbraak in Vlaanderen.