Open Vld: Egbert Lachaert op 3de plaats voor federaal parlement, jongste gemeenteraadslid op Vlaamse lijst Didier Verbaere

15 maart 2019

09u44 0 Merelbeke Eerste schepen Egbert Lachaert (41) in Merelbeke staat op de derde plaats op de lijst voor het federaal parlement. De partij heeft vandaag vier zetels in het parlement. An-Sofie Mestdagh (20), het jongste gemeenteraadslid, staat op de 7de opvolgersplaats in Vlaanderen.

“De afgelopen jaren kon ik veel realiseren in Brussel. Denk aan mijn wet die het kraken van woningen in Gent volledig stilgelegd heeft, het mobiliteitsbudget dat binnenkort in werking treedt en vele initiatieven om te zorgen voor meer tewerkstelling in ons land. Ik ben blij dat de partij dit apprecieert en mij in consensus een mooie verkiesbare plaats biedt”, zegt Egbert Lachaert.

Ook op de Vlaamse lijst zal Open Vld Merelbeke vertegenwoordigd zijn. An-Sofie Mestdagh (20) die bij de gemeenteraadsverkiezingen het jongste gemeenteraadslid ooit in Merelbeke werd, wordt 7e opvolger. An-Sofie studeert verpleegkunde en werkt tegelijk in de forensische psychiatrie. Over twee jaar wordt ze fractieleider in de gemeenteraad voor Open Vld.