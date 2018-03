Oosterse magie, après-ski en verkeersellende 12 maart 2018

Onder een aangename lentezon en massale belangstelling trok gisteren de 52ste carnavaslstoet door de straten van Merelbeke. Zeven lokale groepen leggen de lat jaar na jaar hoger en gaven het beste van zichzelf in een kleurrijk kijkspektakel aangevoerd door prinses Anndadde en haar adjudant Wadde en het schepencollege in musketierskostuum. Aangevuld met fanfares, losse groepen en gasten genoot het publiek dat rijendik stond. De Deurzetters gingen op zoek naar Oosterse magie; de Chakooslozen doken de 'smesse' in en De Triangeleers vonden inspiratie in een après-skifeestje. De Pub trok naar China, De Mobi's ten strijde tegen de verkeersellende en bij De Walletons gaven 25 koppels elkaar een Blind Getrouwd jawoord. Met Sparat FM heeft Merelbeke ook een nieuwe radiozender en De Kwenenbossers bakten cupcakes.





Vanavond om 20 uur wordt carnaval afgesloten met de popverbranding op een nieuwe locatie aan de sporthal. (DVL)