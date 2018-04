Ook in Merelbeeks zwembad betrapt slachtoffer voyeur 10 april 2018

02u50 0

Ook de politie Rhode & Schelde is een gerechtelijk onderzoek gestart naar een voyeur. Die sloeg enkele weken geleden toe in het centrum Ter Wallen in Merelbeke.





"Het was het slachtoffer zelf die de gluurder betrapte", klinkt het bij de lokale politie. Het slachtoffer verwittigde daarop meteen de politie. Zwemliefhebbers hoeven nu zeker niet te vrezen voor gluurders en andere perverten. "Er is zeker geen plaag van voyeurisme aan de gang in en rond het zwembad van Merelbeke", sust politiewoordvoerder Eric Van de Putte. De politie heeft weet van een feit. Voorlopig is het onduidelijk of de man op andere plaatsen soortgelijke feiten heeft gepleegd. De dader riskeert een vervolging.





(JEW)