Ontsnapte schildpad 250 meter verderop teruggevonden 30 mei 2018

02u55 0 Merelbeke Waterschildpad Cordule (24) was gisteren even het gespreksonderwerp van de dag in de Hoogstraat in Merelbeke.

Het beestje was maandag en gisterenmorgen vermist nadat hij uit de vijver van zijn baasjes, een ouder koppel, was ontsnapt. Uiteindelijk vond een achttienjarig meisje uit de buurt de grote waterschildpad op de hoek van de Begoniastraat met de Hoogstraat. "Ze heeft zeker een afstand van ruim 250 meter afgelegd", zeggen haar baasjes. "Nu, we kijken er niet van op dat ze net nu verdwenen was. Ieder jaar gaat ze er een weekje op uit. We denken dat ze op vrijersvoeten is."





Het beestje werd gisteren teruggebracht, maar ze bleef niet lang in haar vijver. Genieten van alle aandacht deed ze dan ook niet. (JEW)