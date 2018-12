Ongewenste ‘Cadeaudieren’ belanden in asiel Geef geen dieren cadeau Didier Verbaere

30 december 2018

12u10 0 Merelbeke In het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Merelbeke werden vrijdag twee verwaarloosde konijntjes binnengebracht. “Die waren bedoeld als kerstgeschenk maar niet gewenst. Ofwel konden de ontvangers het financieel niet aan om ze de nodige zorgen te geven. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen dieren als eindejaarsgeschenk cadeau te geven. Volgens de wet is het bovendien strafbaar”, zegt Nick De Meulemeester van het VOC Merelbeke.

Met een oproep op Facebook hoopt het VOC dat mensen twee keer nadenken voor ze een dier als geschenk geven. Jaarlijks moeten ze er dieren opvangen die als ‘foute’ cadeau worden gegeven. Vrijdag werden er nog twee konijntjes en een parkiet binnengebracht in het centrum.

“Volgens de persoon die de dieren daar binnenbracht had hij beide dieren als kerstgeschenk gekregen. Bij mijn aankomst was het eerste diertje reeds overleden. Het andere konijntje was uitgemergeld en stervende. Ik zag in mijn 21 jaar als konijnen dierenarts nog nooit zo een mager konijntje”, zegt dierenarts Inge Thas die ter plaatse kwam om de dieren te verzorgen.

“Spijtig genoeg is ondanks infuus, pijnstillers, vloeibare voeding en hospitalisatie in een warme couveuse en knuffels van mijn dochtertjes dit kleine konijntje ook gestorven. Onvoorstelbaar hoe mensen konijnen soms behandelen. Het gaat om levende intelligente wezens met gevoelens, geen voorwerpen die je als cadeau geeft. Ik ben er niet goed van. Schandalig gewoon”, klinkt het.

“Mensen moeten weten dat het niet toegelaten is om een dier cadeau te doen aan kinderen onder de zestien jaar, zonder dat de ouders akkoord gaan”, zegt Nick. “Het kan goed zijn de dieren al langer ziek waren, maar toch is de situatie verontrustend. Elk jaar opnieuw worden dieren in asiels gedropt of hier afgezet omdat de eigenaars er geen weg mee weten. Vrijdag waren dat twee konijntjes en een valparkiet. Ook wij kunnen die dieren niet de juiste zorgen geven. We zijn gespecialiseerd in de opvang van wilde dieren. Ik heb gisteren de telling van afgelopen jaar eens gemaakt. Er zijn hier maar liefst 820 exotische of niet wilde dieren binnen gebracht. Dat is ook niet de bedoeling. Aan mensen die dan toch absoluut een huisdier willen, geven we graag de raad mee om die te gaan halen in een asiel. En ze niet impulsief in één of andere dierenzaak te kopen. Don’t shop maar adopt. Daar wordt iedereen beter van. Ook de dieren”, besluit Nick.