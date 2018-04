Nieuwe kinderopvang 10 procent duurder 30 april 2018

De gemeenteraad van Merelbeke heeft de aanbesteding voor ruwbouw, ramen en binnenafwerking van een nieuwe kinderopvang op de Zwijnaardsesteenweg goedgekeurd voor een bedrag van 1.354.411 euro. Het gemeentebestuur had een vorig dossier stopgezet omdat de prijs een pak hoger lag dan geraamd. Er werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven en die was 9 procent goedkoper. Maar nog steeds 250.000 euro of 10 procent boven het aanvankelijke budget. Oppositiepartijen Groen en N-VA staan achter het project, maar stellen zich vragen bij het kostenplaatje en het oorspronkelijke bedrag dat architecten en gemeentediensten hadden becijferd. Schepen Van De Steene wees naar de groeiende economie en de goedgevulde orderboekjes van de aannemers in een verkiezingsjaar dat de prijzen de hoogte in jaagt. (DVL)