Nieuwe fase in werken Gontrode Heirweg Didier Verbaere

06 januari 2019

12u19 0

Sinds het voorjaar van 2018 zijn de gemeenten Melle en Merelbeke en FARYS (operator voor TMVW) met grondige wegen- en rioleringswerken in de Gontrode Heirweg gestart. De werken in de Gontrode Heirweg tussen Bloemstraat en Fraterstraat en tussen Van Laetestraat en Caritasstraat zijn afgewerkt e, het kruispunt aan de Merelbekestraat is weer open. Vanaf maandag 7 janauri start fase 3 in de werken en de volledige aanleg van de Gontrode Heirweg tussen Doornlaan en de Van Laetestraat, inclusief kruispunten. En in de Varingstraat tussen Gontrode Heirweg en Park Ten Hovelaan. Tijdens deze fase komt er nieuwe riolering, wegenis en een aangepaste signalisatie. De baan is hiervoor volledig afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor fietsers en voetgangers. Er worden verschillende omleidingen voorzien. Het einde van deze werken is voorzien voor het bouwverlof half juli.