Nieuw ruimtelijk beleidsplan 24 mei 2018

Studiebureau Omgeving en intercommunale Veneco gaan samen met de gemeentelijke diensten van Merelbeke een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan uitwerken. Dat plan moet de verouderde ruimtelijke structuurplannen die dateren van 2005 vervangen. In het beleidsplan wordt een visie neergeschreven over de toekomst van de invulling van het grondgebied van Merelbeke op gebied van wonen, ontspanning, werk en open ruimte. Volgend jaar worden een aantal thema's uitgewerkt hierover die moeten leiden tot concrete actiepunten. De kostprijs van de studie is geraamd op 160.000 euro. (DVL)