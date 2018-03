Nieuw pad langs Dijsegembeek 02 maart 2018

Het schepencollege van Merelbeke heeft de vergunning voor de aanleg van een nieuw pad voor fietsers en voetgangers langs de Dijsegembeek goedgekeurd. De aanleg start nog voor de zomer. Het pad verbindt het Driekoningenplein met de rotonde aan de Dr. O. De Gruyterstraat, Zusters Maricolenstraat en Mijleekstraat. Bewoners van die straten gebruiken nu de Dijsegemwegel om naar het centrum te wandelen of fietsen, maar door de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum is die moeilijker toegankelijk. "Aan de andere kant van de Dijsegembeek bieden we een veilig alternatief", zegt schepen van mobiliteit Bertrand Vrijens (sp.a). "Langs de kant van het Driekoningenplein en het kerkhof komt later mogelijk een trage verbinding met de tramstelplaats", stelt schepen van stedenbouw Pascal Rousseaux (CD&V). De kostprijs voor de aanleg wordt geraamd op 15.000 euro (DVL)