Nieuw pad langs Dijsegembeek open 24 augustus 2018

Fietsers en voetgangers kunnen voortaan over een nieuw aangelegd pad naast de Dijsegembeek. Het pad verbindt het Driekoningenplein en Dijsegem, waar het gemeentehuis en de bibliotheek zich bevinden, met de rotonde aan de Dr. O. De Gruyterstraat, Zusters Maricolenstraat en Mijleekstraat. Tot voor kort kon je via de Dijsegemwegel naar het centrum wandelen of fietsen, maar door de bouw van het cultuurhuis moet deze wegel tijdelijk afgesloten worden. De gemeente zorgde voor een nieuw pad en een brugje aan de andere kant van de beek, aan de kant van het Wisselbos. (DVL)