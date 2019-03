Nieuw kunstgrasterrein voor Floriant en voetbal Didier Verbaere

22 maart 2019

17u26 0 Merelbeke De gemeente Merelbeke heeft vrijdag een nieuw kunstgrasveld officieel ingespeeld met een wedstrijdje korfbal tussen leden van het gemeentebestuur en het personeel. De nieuwe kunstgrasvelden zullen voornamelijk gebruikt worden voor de trainingen en wedstrijden van Floriant Merelbeke, een korfbalploeg uit de hoogste afdeling.

“Het kunstgrasveld kwam er op vraag van voetbalclub KFC en korfbalclub Floriant. Het is geschikt om te voetballen en heeft eek vier korfbalvelden van 20 bij 40 meter”, zegt schepen Egbert Lachaert (Open Vld). De aanleg kostte de gemeente 455.000 euro. Er is ook geïnvesteerd in nieuwe verlichting voor 65.000 euro. “Voor de renovatie van de bestaande sporthal, de bouw van de tweede sporthal en de aanleg van de kunstgrasvelden konden we evenwel rekenen op een Vlaamse subsidie van 767.127 euro”, zegt Lachaert.

Door de aanleg kan de gemeente de bestaande grasvelden ook sparen. “Op die manier zou de eerste ploeg van KFC haar thuiswedstrijden weer in Merelbeke kunnen spelen. Zij spelen momenteel in De Pinte”, aldus Lachaert. De gemeente investeert momenteel ook in de aanleg van een kunstgrasveld in Melden en er komt er eentje in Bottelare.