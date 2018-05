Niet welkom bij overleg afschaffing Conversatiewegel 02 mei 2018

Groen Merelbeke is kwaad omdat het niet welkom was bij overleg over de afschaffing van de Conversatiewegel. Gemeentebestuur, ambtenaren en buurtbewoners van drie aanpalende straten zaten hiervoor samen. In een mail kreeg raadslid Frank Monsecour te lezen dat externen zouden geweigerd worden op de vergadering. Monsecour vraagt zich af of dit wettelijk is in een democratie. Schepen Bertrand Vrijens (Sp.a) weerlegt de kritiek. "Het was die avond de bedoeling om te luisteren naar alle partijen en niet om standpunten in te nemen. Het was geen officiële vergadering, maar het ging om een individueel dossier waarvoor we een oplossing zoeken. We willen de gemoederen dan ook niet ophitsen met politieke discussies. Dit dossier wordt nog besproken en komt opnieuw op de gemeenteraad", aldus Vrijens. (DVL)