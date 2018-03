Naar asbestvrije gemeente 02 maart 2018

N-VA Merelbeke vraagt maatregelen voor een asbestvrij Vlaanderen en asbestvrij Merelbeke tegen 2040. Het gemeentebestuur heeft ondertussen een inventaris opgemaakt van alle asbest in zijn gebouwen en heeft deze verwijderd waar mogelijk. "Er is ook een plan op langere termijn om alle asbest in alle gebouwen te verwijderen. Daarnaast zijn er infobrochures en campagnes om de inwoners te helpen bij het verwijderen en vervoeren van asbest", zegt schepen Isabella Van De Steene (CD&V) (DVL)