Munte herdenkt Eerste Wereldoorlog met bunkerwandeling en concert Didier Verbaere

06 november 2018

Tijdens de 9de editie van ‘Betonnen getuigen, stille getuigen’ herdenkt De Muntenaar de oorlog in de regio op zondag 11 november. “Oorlog en vrede: de eeuwige tegenstelling die steeds weer opduikt als mensen bunkers rond zich bouwen. Niet om zich te beschermen tegen, maar om zich te distantiëren van anderen”, aldus de organisatie. De herdenking start om 14.30 uur met een gratis bunkerwandeling onder leiding van gids Luc Van de Sijpe. Vertrek om 14.30 uur aan het Munteplein.

Aansluitend is er vanaf 16.30 uur een concert van Norbert Detaeye. Met ‘When this blasted war is over’ brengt hij in de Sint-Bonifatiuskerk authentieke oorlogsliederen die soldaten zongen en songs over de oorlog. Hij begeleidt zichzelf op een piano en een draagbaar harmonium uit Chicago uit 1909, een instrument waarmee aalmoezeniers hun missen opluisterden aan het front tijdens WOI. Tickets 10 euro.