Motard lichtgewond na val 15 maart 2018

Een motard uit Wetteren is gisterenvoormiddag lichtgewond geraakt na een ongeval op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. De man draaide vanaf de R4 de steenweg op richting Gent, maar moest ter hoogte van een garage vol in de remmen voor een bestelwagen. De motard verloor zijn evenwicht en viel op de grond. Zijn motorfiets gleed tegen de bestelwagen. (JEW/DJG)