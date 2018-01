Moeder en kind (7) gewond bij ongeval 02u35 0 Foto Dujardin Jeffrey De wagen ligt op zijn dak in de berm. Merelbeke Het nieuwe jaar is voor één gezin toch al zeker in mineur begonnen.

Een moeder reed met haar zevenjarig kind op de E40 richting Merelbeke toen ze rond 17 uur door een plas op de weg de controle van de wagen verloor. De wagen reed eerst in op de vangrail en kwam op zijn dak terecht in de berm.





UZ Gent

Het kind en de moeder werden beiden gewond naar het UZ in Gent weggebracht, maar niemand was in levensgevaar. Er was één rijstrook voor enige tijd afgesloten. De wagen moest getakeld worden, tegen 18 uur was de rijbaan terug vrijgemaakt.





(DJG)