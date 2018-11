Merelbeke zoekt uitbater cultuurcafé Kandidaat uitbaters moeten ook 307.000 euro investeren Didier Verbaere

23 november 2018

10u59 0 Merelbeke Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) van Merelbeke is op zoek naar een uitbater voor het cultuurcafé in het gloednieuwe cultuurhuis dat momenteel in aanbouw is in het centrum aan het Driekoningenplein.

Kandidaten moeten wel over de nodige ervaring beschikken en ook zelf heel wat centen in het gebouw stoppen. Want een groot deel van de binnenafwerking, installatie en inrichting van professionele keuken en bar, alle verlichting en meubilair zijn door de nieuwe uitbaters zelf te voorzien. Een kostenplaatje dat door de architecten geraamd wordt op 307.000 euro.

Hiervoor krijgt de nieuwe uitbater wel een concessieovereenkomst met een looptijd van 15 jaar van 2020 tot 2034. Op 17 december is er om 19.30 uur een infosessie in de raadzaal van het gemeentehuis over het cultuurcafé en de concessie. Kandidaten kunnen het inschrijvingsformulier, de concessievoorwaarden en het bestek ook downloaden op de site van de gemeente.

De inschrijving en de verplichte bijlagen moeten ten laatste op vrijdag 1 februari 2019 om 12.00 uur, per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst contractbeheer op het gemeentehuis belanden. Dat moet in een dubbele omslag met als opschrift Offerte Concessie Cultuurcafé. Bij een papieren versie van de offerte moet ook een digitale kopie (liefst USB) van deze offerte. De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan het AGB Merelbeke, Dienst contractbeheer, Hundelgemsesteenweg 353 in 9820 Merelbeke.