Merelbeke bijna klaar voor 53ste Carnavalsweekend: op bezoek bij de drukbezette wagenbouwers Didier Verbaere

23 maart 2019

19u44 10 Merelbeke Tijdens het weekend van 28 maart tot 1 april viert Merelbeke haar 53ste Carnavalsweekend. Prins Kolo en adjudant Taf zullen op 31 maart de stoet op gang trekken door de straten van de gemeente. Vooraleer het zover is, moeten de wagenbouwers nog de laatste hand leggen aan hun originele praalwagens. Wij brachten hen alvast even een bezoekje en kunnen nu al verklappen dat het een topcarnaval zal worden.

Carnaval in Merelbeke is het grootste culturele evenement van het jaar en trekt doorgaans duizenden bezoekers aan. Het is misschien niet de grootste stoet in de regio wat het aantal wagens en groepen betreft, maar de inzet en originaliteit van de lokale groepen maakt van Carnaval Merelbeke wel één van de mooiste optochten.

Het feestweekend start al op donderdag 28 maart. Dan zetten de carnavalisten woonzorgcentrum Het Lindeken, Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en De Heide op stelten met een feestje. Op vrijdag 29 maart is er Kindercarnaval. Kinderen van het eerste en tweede leerjaar van zowat alle scholen, trekken in stoet door het centrum. Jaar na jaar zorgen de juffen en leerkrachten telkens weer voor verrassende outfits. Zeker het bekijken waard.

Ook de ‘machtsoverdracht’ in het gemeentehuis is telkens weer een ludiek spektakel waar geen enkel heilig huisje overeind blijft. Dit jaar krijgen Prins Kolo en adjudant Taf de sleutels van de gemeente overhandigd. De organiserende Orde der Dzjakkers ging op zoek naar een Prins in eigen rangen. Na een spannende en geheime stemming haalden Kolo en Taf het met een kleine voorsprong. Aansluitend is er de tweede editie van CaBal. Dat feestje start om 21.11 uur in de Gemeentehallen. “Vorig jaar mochten we reeds 830 feestvierders verwelkomen in de gemeentehallen. De reacties op de remake en het nieuwe concept waren laaiend enthousiast. Voor de tweede editie gaan wij verder op de ingeslagen weg en zorgen voor nog meer vernieuwing en verrassingen”, aldus het Carnavalcomité.

Op zondag is er de 53ste Carnavalsstoet met 8 lokale en 6 gastgroepen. De aankomst wordt voorzien aan de tribune aan Huis Hebbelinck. Op het plein erachter is na de stoet iedereen welkom in de verwarmde feesttent. Maandag wordt de pop verbrand. “De popverbranding werd dit jaar volledig vernieuwd. De pop is een creatie van alle Merelbeekse groepen. Er zal zeker ook leuke randanimatie aanwezig zijn”, klinkt het. Dat gebeurt op de parking van de sporthal Ter Wallen. Alle info op www.carnavalmerelbeke.be.