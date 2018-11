Man verkracht extreem dronken vrouw, maar krijgt geen celstraf Sam Ooghe

16 november 2018

12u54 0 Merelbeke Een man uit Destelbergen is deze ochtend veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor de verkrachting van een jonge vrouw.

Het slachtoffer had bijzonder veel gedronken in café The Challenge in Merelbeke - de uitbaatster van de bar noemde haar “extreem dronken” en weigerde om haar nog drank te geven. A.P., een man uit Destelbergen, was ook aanwezig in het café, en beloofde de vrouw veilig weg te brengen.

Maar A.P., die zelf ook gedronken had, had andere plannen. Hij nam de jonge vrouw mee naar zijn eigen kamer, en verkrachtte haar zonder wederzijdse instemming. De man bleef dat betwisten tijdens de behandeling van zijn zaak voor de correctionele rechtbank, maar de rechter verklaart de feiten nu bewezen.

Geschreeuw

Volgens de man was er inderdaad geslachtsgemeenschap, maar had hij zich teruggetrokken. “Daarom was de vrouw hysterisch aan het roepen", verklaarde hij. Enkele getuigen hadden het geschreeuw van het slachtoffer gehoord. De rechtbank hecht geen waarde aan de verklaring van A.P., en stelt dat de vrouw ontredderd was en besefte dat ze net verkracht was in een vreemde woning. Ze stuurde sms’en vol typefouten naar vrienden om haar te helpen. De rechtbank steunt ook op DNA-onderzoek en ziet geen reden waarom de vrouw A.P. valselijk zou beschuldigen.

“De beklaagde heeft op ontoelaatbare omstandigheden misbruik gemaakt van extreme dronkenschap van de vrouw", was het eindoordeel van de rechtbank. Verkrachting dus, en de rechter veroordeelde de man daarvoor deze ochtend tot drie jaar cel met uitstel. Bij één misstap in de komende jaren, gaat die gevangenisstraf in. Maar vooralsnog wordt A.P. dus niet gestraft, al wordt hij wel tijdelijk ontzet uit zijn rechten.

De vrouw eist nog een schadevergoeding, maar de burgerlijke belangen worden aangehouden. De verdediging heeft nu één maand om in beroep te gaan tegen het vonnis.