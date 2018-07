Lynn (23) schopt het tot WK-babe 07 juli 2018

Lynn Manderick (23) uit Merelbeke is door de organisatie van het WK-dorp in Merelbeke verkozen tot WK Babe 2018. Ze werd gisteren tijdens de rust van de kwartfinale tegen Brazilië in de bloemetjes gezet op het podium van het Handelscentrum. "Net zoals vier jaar geleden gingen we op zoek naar een spontane en mooie verschijning die het WK intens beleeft in de mooiste outfit. De jury koos unaniem voor Lynn", zegt Freddy Vlassenroot van de organisatie. Het WK-dorp achter het Huis Hebbelynck is opnieuw een groot succes en lokt bij elke match 2.000 fans naar het groot scherm. (DVL)