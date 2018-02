Liefdesrivalen voor de rechter 22 februari 2018

Een man uit Wetteren moest zich gisteren voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden omdat hij de vriend van zijn ex met enkele rake vuistslagen naar het ziekenhuis zou gestuurd hebben. De feiten speelden zich in augustus van vorig jaar af in Merelbeke, en worden bevestigd door meerdere getuigen. De beklaagde beweert met de hele zaak niets te maken te hebben en stelt dat een derde persoon de slagen toegebracht heeft. Dat hij al eerder veroordeeld werd voor slagen en verwondingen en een diefstal, spreekt evenwel niet in zijn voordeel. "Ik vraag me af of een werkstraf, zoals de vorige keren, wel nog aangewezen is", sprak rechter Bruno Stockman. Het vonnis wordt geveld op 9 maart.





(OSG)