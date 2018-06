Lichtgewond na zware klap tegen boom 06 juni 2018

Een vrouw raakte gisteren om 17.30 uur lichtgewond toen ze met haar Renault Megane tegen een boom knalde op de Zuidlaan in Wetteren. Ze reed in de richting van Wetteren toen ze ter hoogte van het industriepark van Kwatrecht moest uitwijken voor een wagen die het industriepark wou inrijden. Ze verloor de controle over het stuur, en belandde tegen een boom. De bestuurder van de Fiat had zich vlak voordien langs de kant van de steenweg gezet. Toen tegenliggers hem doorgang verleenden, reed hij opnieuw de steenweg op. De vrouw probeerde de wagen nog te ontwijken, reed in op de flank van de Fiat en verloor de controle over het stuur. Ze raakte als bij wonder slechts lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. (DVL)