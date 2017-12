Lego-labo's in Atheneum: van 3 tot 18 jaar 02u52 4 Didier Verbaere De leerlingen testen met een leerkracht de robot uit.

Voor de leerlingen van het technisch middelbaar in het Atheneum van Merelbeke opent na Nieuwjaar een labo met Lego-robots, 3D-printers, toepassingen in virtuele realiteit en lasercutters. Maar ook kleuters en leerlingen van de lagere school krijgen hun Lego Flux Lab. Het KTA wil zijn leerlingen van jongs af aan stimuleren om complexe technieken aan te leren. Samen met technologiebedrijf ATS uit Merelbeke investeerde de school enkele tienduizenden euro's in beide labo's. "Met dit Flux Lab ontwikkelden we een stappenplan voor alle leeftijden. De kleuters starten met experimenteren in hun speelhoek. Elk graad zet vanaf dan een stap verder. Van eenvoudige spelletjes met tandwielen tot de bouw van domotica en robots op wind en zonne-energie", legt directeur Pascal Vanhoecke uit. "Zo leren we hen abstract denken in techniek." Ook niet-leerlingen kunnen na de schooluren op afspraak in de Lego-labo's terecht. (DVL)