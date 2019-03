Leerlingen basisscholen trekken carnaval op gang in Merelbeke Didier Verbaere

29 maart 2019

Het 53ste carnavalsweekend in Merelbeke werd vrijdagmiddag op gang getrokken met de kindercarnavalsstoet. De jongens en meisjes van het eerste en tweede leerjaar van de verschillende basisscholen liepen in een kleurrijke stoet. Elke klas was verkleed in een eigen thema. We zagen schilders en bomen, cowboys en Muppets passeren. Na afloop wachtte hen een leuk feestje in de Gemeentehallen. Zaterdagavond is er om 18.11 uur de ludieke machtsoverdracht in het gemeentehuis. Zondag trekt de stoet door de verkeersvrije centrumstraten.