Leerlingen Atheneum in musical 18 april 2018

Na twee succesvolle edities brengen de leerlingen en leerkrachten van het Atheneum Merelbeke en Popelin Lyceum dit jaar opnieuw een musical. Poppie en de Gouden Droom speelt op 27 en 28 april om 19.30 uur in het cultureel centrum van Merelbeke. De regie is in handen van leerkracht expressie Eva Carbonnelle. Het stuk is een unieke mix van Sjakie en de chocoladefabriek, The Wizard of Oz en Alice in Wonderland. Samen vormen de verhalen een wervelend spektakel vol humor, spanning en avontuur. Tickets kosten 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen onder twaalf jaar. Reserveren kan via 09/230.76. 96 of info@atheneummerelbeke.be





(DVL)