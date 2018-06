Kruispunt met Zusters Maricolenstraat dicht 04 juni 2018

In de Kloosterstraat in Merelbeke worden rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van de Zusters Maricolenstraat.





Het kruispunt is er dicht voor alle verkeer en dat heeft ook gevolgen voor wie naar de OCMW-parking wil. Die is niet meer bereikbaar via de Kloosterstraat maar alleen via de Poelstraat. Aan de Gemeentehallen is een doorgang naar de OCMW-parking voorzien. Verlaten kan via de brandweer. Er geldt wel een voorrangsregeling voor alle brandweervoertuigen en de snelheid is er beperkt tot 30 kilometer per uur.





Vanaf half juni zal de aannemer nieuwe rioleringen aanleggen in de Kloosterstraat tussen de Zusters Maricolenstraat en de Poelstraat. Ter hoogte van het GILKO is de aannemer bezig met de afwerking. De toegang tot de school blijft wel in de Herman Teirlinckstraat.





Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en onnodig verkeer nabij de werfzone te vermijden, blijft de schoolpoort in de Kloosterstraat dicht. (DVL)