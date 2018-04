Kruispunt Kloosterstraat dicht 03 april 2018

Het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat gaat dicht van 9 tot 27 april. Het krijgt een toplaag in asfalt. De aannemer voert ook huisaansluitingen uit in de Kleine Kloosterstraat, tussen de Hundelgemsesteenweg en de Poelstraat. Eens het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat klaar, beginnen in mei de rioleringswerken in de Kloosterstraat van aan de Lembergsesteenweg in de richting van de Zusters Maricolenstraat. De toegang tot de school blijft in de Herman Teirlinckstraat. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, is de poort in de Kloosterstraat dicht. In de Kleine Kloosterstraat wordt het wegdek verhard. In de Bergbosstraat verplaatst Eandis nutsleidingen tussen Borgt en de Gaversesteenweg. Er geldt beurtelings verkeer. Voor fietsers wordt een doorgang voorzien. De werken duren tot begin mei. (DVL)