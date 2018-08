Kraan raakt leiding: straat wordt even rivier 18 augustus 2018

02u48 0

De Bergbosstraat in Merelbeke is gistermiddag rond 12 uur even omgevormd tot een rivier. Buurtbewoners zagen tot hun verbazing liters water door hun straat stromen. "Ik wist niet wat ik zag, het was een klein riviertje van bruin water", zei een van de toeschouwers. Oorzaak was een waterlek. Er waren private graafwerken bezig in de Bergbosstraat, daarbij heeft een graafmachine een waterleiding geraakt die richting de watertoren in Merelbeke loopt. De graafmachine heeft nog een poging gedaan het lek ietwat te bedekken, maar het mocht niet baten. De brandweer van zone Centrum kwam langs om de wateroverlast aan te pakken. Een klein uurtje later was het lek gedicht. (DJG)