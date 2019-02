Tegelbedrijf De Ganck Gesponsorde inhoud Keramische terrastegels: hoe groter, hoe mooier Aangeboden door Tegelbedrijf De Ganck

18 februari 2019

08u00 0 Merelbeke Straks is het lente en dan wil je graag weer op je terras zitten. Is de terrasvloer aan vernieuwing toe? Overweeg dan keramische tegels, die nu in zeer grote formaten verkrijgbaar zijn. Ze zorgen voor een harmonieuze look voor je terras, niet te onderscheiden van natuursteen! Bij Tegelbedrijf De Ganck, een Oost-Vlaams familiebedrijf sinds 1931, weten ze er alles over. Je doet er nu je voordeel met de actie ‘10 m² + 2 m² gratis’.

De XXL-tegels vormen de nieuwste trend in keramische tegels. Ze komen in allerlei formaten, maar de meest gangbare zijn 80x80 cm, 90x90 cm, 120x120 cm en veelvouden daarvan: 120x240 cm en zelfs 120x320 cm. Dit laatste formaat kan dienen voor vloeren en wanden. Ook in de dikte van de tegels bestaat er een ruime variatie: 3,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 10 mm en zelfs 20 mm. Wist je dat je de dikste tegels ook op andere plaatsen in huis kunt plaatsen, bijvoorbeeld als keukenblad?

Zoals het origineel

Keramische tegels op het terras bieden heel wat voordelen, horen we bij De Ganck. We sommen ze graag even op.

• Keramische tegels zijn slijtvast en vorstbestendig.

• Ze zijn ook kleurvast, terwijl natuursteen verbleekt in de zon.

• Ze hebben de look van natuursteen – of beton of hout, wat je maar wenst. Dankzij het gebruik van de inkjet-technologie kan je het dessin van keramische tegels niet meer van het origineel onderscheiden.

• Keramische tegels zijn sterker dan natuursteen van 30 mm dik, waardoor je ze ook kunt plaatsen op een oprit.

• De tegels zijn kaarsrecht afgewerkt, waardoor je de voegen bijna niet ziet. Zo kan je een mooi ruimtelijk effect creëren, met een harmonieuze uitstraling.

• Ze zijn ook onderhoudsvriendelijk. Geen probleem dus als je wil barbecueën op je terras!

Renoveer en betaal slechts 6% btw

Wist je dat je het plaatsen van een terrasvloer als een renovatieproject kunt beschouwen? Dan betaal je slechts 6% btw in plaats van 21%. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

• Je woning is ouder dan 10 jaar.

• Je woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een klein gedeelte ervan dient om je beroep uit te oefenen.

• De werken worden rechtstreeks aan de eigenaar of huurder gefactureerd.

• De levering en de plaatsing van de terrastegels moeten door hetzelfde bedrijf gebeuren. Geen nood, speciaalzaak De Ganck stuurt je een vakkundig plaatsingsteam. De tegelzetters hebben zelfs een opleiding gevolgd bij de fabrikanten in Italië!

