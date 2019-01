Kandidaten Cultuurcafé bezoeken nieuwe Cultuurhuis Didier Verbaere

09 januari 2019

16u39 0

Kandidaat uitbaters van het nieuwe Cultuurcafé in het Cultuurhuis in aanbouw in Merelbeke brachten woensdagmiddag een plaatsbezoek aan de werf. “Op de infovergadering in december daagden zo'n 15 geïnteresseerden op en voor de sessie vandaag waren er naast 5 deelnemers ook een aantal verontschuldigden. We denken dus wel dat er een aantal serieuze kandidaten voor de uitbating”, zegt Michaël Pector van de gemeente Merelbeke.

Het nieuwe Cultuurhuis met tegen het einde van dit jaar klaar zijn. De opening is voorzien in het voorjaar van 2020. Voor het cultureel café van zo’n 240 vierkante meter zoekt de gemeente nog uitbaters.

Kandidaten moeten wel over de nodige ervaring beschikken en ook zelf heel wat centen in het gebouw stoppen. Want een groot deel van de binnenafwerking, installatie en inrichting van professionele keuken en bar, alle verlichting en meubilair zijn door de nieuwe uitbaters zelf te voorzien. Een kostenplaatje dat door de architecten geraamd wordt op 307.000 euro. Hiervoor krijgt de nieuwe uitbater wel een concessieovereenkomst met een looptijd van 15 jaar van 2020 tot 2034. Die ramingen zijn door de architect gemaakt maar het staat de uitbater vrij om dit zelf in te vullen. Kandidaten kunnen nog tot 1 februari een dossier indienen bij het AGB Merelbeke, Dienst contractbeheer, Hundelgemsesteenweg 353 in 9820 Merelbeke. De info is terug te vinden op de site van de gemeente.