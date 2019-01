Installatie gemeenteraad na verwerping klacht hertelling Didier Verbaere

07 januari 2019

In Merelbeke wordt vrijdag de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Nieuwe raadsleden en het schepencollege leggen vanaf 19 uur de eed af en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de Politieraad worden aangeduid. Het nieuwe bestuur van CD&V en N-VA onder leiding van burgemeester Filip Thienpont en eerste schepen Egbert Lachaert neemt ook Sp.a mee en kiest Bertrand Vrijens als voorzitter van de gemeenteraad. De installatie kan nu pas omdat er nog een klacht was bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Groen vroeg de hertelling van de stemmen in een bureau omdat er geen (politieke) getuigen van hen aanwezig waren. De Raad weerlegt de klacht en stelt dat de partij dit in haar verslag op de dag van de verkiezingen had moeten melden. Ook de bemerking dat er ruim twee uur nodig was om een pakket kiesbrieven over te brengen van de wijk Flora naar het centrale telbureau, vindt de Raad geen reden voor een hertelling. Groen legt zich neer bij de beslissing en gaat niet in beroep bij de Raad van State.