Inbraak tijdens trouwfeest: tips gezocht 06 augustus 2018

02u25 0 Merelbeke Twee inbrekers hebben toegeslagen in Hof Resselaar in Merelbeke, terwijl de bewoners naar een trouwfeest waren.

"We zijn aangeslagen. Je huis zo aantreffen... Dat bezorgt je een vreemd gevoel." De bewoners van een huis in Hof Resselaar kregen tijdens het trouwfeest van dichte familieleden een telefoontje. Twee mannen waren met een koevoet binnengedrongen in hun woning. Het precieze nadeel is nog onbekend, maar wellicht gingen de dieven aan de haal met juwelen. Een buurjongen (18) kon alles van dichtbij volgen. "Ik zag al enkele minuten rare bewegingen in de buurt. Ineens merkte ik dat er bij onze buren twee mannen stonden. Ze zagen er jong uit, tenger gebouwd, 1m80 groot. Samen met mijn overbuur ben ik een kijkje gaan nemen. Toen ze beseften dat er pottenkijkers waren, sprongen ze uit het raam naar buiten. Ze zijn van achtertuin naar achtertuin gesprongen." De politie kamde de buurt uit en kon één verdachte oppakken. Het parket kon dit weekend nog geen info geven over verdere stappen. Wie tips heeft, kan alles melden bij de politie van Rhode-Schelde via 09/363.72.72. (OSG)