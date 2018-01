In levensgevaar na frontale botsing 02u36 0 DJG Het wrak van een auto na het ongeval in Schelderode.

Twee wagens, een BMW cabriolet en een Ford monovolume, zijn zaterdagavond rond 17 uur frontaal tegen elkaar gereden op de Gaversesteenweg in Schelderode bij Merelbeke.





De bestuurder van de BMW moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen had meer geluk. Hij raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens getuigen zou de BMW het verkeerseiland langs de verkeerde richting genomen hebben. Buurtbewoners kennen de plek, de weg wordt geplaagd door snelheidsduivels en roekeloze bestuurders. (JEW/DJG)