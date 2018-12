Huisartsenpraktijk Sallemeulekouter wint de Merelbeekse toegankelijkheidsprijs Didier Verbaere

06 december 2018

13u29 2

Huisartsenpraktijk Sallemeulekouter werd verkozen tot winnaar van de tweejaarlijkse toegankelijkheidsprijs van de Welzijnsraad in Merelbeke. Dit is een beloning voor een handelaar die de beste inspanningen heeft geleverd om zijn of haar handelszaak toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

“De huisartsenpraktijk legde onder meer een verlichte en brede parkeerplaats voor personen met een beperking aan. Zij kunnen zich toegang tot het gebouw verschaffen via een videofoon die op aangepaste hoogte is geïnstalleerd. De toegang is drempelvrij en heeft een doorzichtige automatische deur. De baliehoogte is afgestemd op rolstoelgebruikers en vlak bij de wachtruimte werd een aangepast toilet geïnstalleerd”, aldus de jury, samengesteld uit personen met een beperking.

Ook andere kandidaten leverden degelijke inspanningen om hun zaak toegankelijker te maken. Met hellende vlakken, obstakelvrije parkings, bredere wandelgangen en een aangepast aanbod in de diensten.

