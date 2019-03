HOGENT trekt aanvraag vergunning veldschuur in Bottelare in

Merelbeke

HOGENT trekt de vergunningsaanvraag in voor het bouwen van een open veldschuur op haar proefhoeve in Bottelare. Tegen de bouw werden ook 158 bezwaarschriften ingediend. Bovendien laat HOGENT weten dat ze niet aan alle wettelijke procedures heeft voldaan. Er ontbreekt een nota voor archeologie in haar dossier. Ondertussen wil het bestuur verder in dialoog gaan met de omwonenden.