Helden op de fiets promoten duurzame verplaatsingen 06 maart 2018

02u52 0

De gemeente Merelbeke organiseert ook dit jaar de actie Helden op de fiets, zet je niet in de zak. Hiermee wil de gemeente duurzame verplaatsingen te voet of per fiets naar de winkel en het gebruik van een herbruikbare boodschappentas stimuleren en belonen. In de handelszaken kan je punten sparen per bezoek. Hoofdprijs is een waardebon van 500 euro bij een Merelbeekse fietshandelaar en 350 euro voor schoolgaande jeugd. De actie start op 14 april tot half mei. (DVL)