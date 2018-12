Grote stroompanne in centrum van Merelbeke Jeffrey Dujardin

27 december 2018

22u27 0

In het centrum van Merelbeke is momenteel een grote stroompanne gaande. In totaal zijn er 24 straten getroffen door de stroompanne die rond 22 uur ontstond. Daarbij zijn er rond de 1000 gezinnen getroffen door de panne.

Hieronder een lijst van de getroffen straten:

Baron Arthur Verhaegenlaan, Braambos, Chrysantenstraat, Dijsegem, Doktor O. De Gruyterstraat, Driekoningenplein, Gaversesteenweg, Herman Teirlinckstraat, Hukkelgemwegel, Hundelgemsesteenweg, Kloosterstraat, Laan Der Weggevoerden, Lembergsesteenweg, Maurits Sabbestraat, Mijleekstraat, Oude Gaversesteenweg, Oudstrijderslaan, Plataan, Scheldekant, Vroonhof, Waterkant, Waterstraat, Wisselbos, Zusters Maricolenstraat.



Eandis is hiervan op de hoogte en onderzoekt de oorzaak. Meer info op website van Eandis: https://www.eandis.be/nl/stroomonderbrekingen

Later meer.