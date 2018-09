Groen voert actie voor fietsveiligheid in Fraterstraat 04 september 2018

Op de eerste schooldag trok Groen Merelbeke de straat op om de verkeersveiligheid rond scholen aan te kaarten. "We beveiligen mee de gevaarlijkste oversteekplaatsen om onze kinderen een duwtje in de rug te geven en ze veilig het nieuwe schooljaar in te loodsen. Vandaag durft de helft van de ouders hun 10-jarig kind niet alleen te laten fietsen in hun buurt", weet raadslid Isabel Thys. De actie vond plaats in de Fraterstraat. "Deze belangrijke route voor kinderen van en naar drie scholen, moet het stellen met een veel te smal tweerichtingsfietspad. En de straat moet ook heel wat auto's slikken en is bovendien te smal voor bussen. Niet zelden komt een auto of bus óp het fietspad rijden. Zeker voor kinderen is dit geen veilige situatie." (DVL)